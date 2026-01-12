Еще один футболист покинул вологодское «Динамо»

Источник фото: ФК «Динамо» (Вологда) футбол

Всего из вологодского клуба за последнее время ушли уже 6 спортсменов

Ряды вологодского «Динамо» покинул полузащитник Алан Гиоев. Он стал шестым футболистом, покинувшим за последнее время вологодский клуб.

Уроженец Владикавказа Алан Гиоев пришел в «Динамо» в январе прошлого года.

За вологодский клуб он сыграл 26 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. В прошедшем сезоне Гиоев вместе с «Динамо» стал серебряным призером Второй Лиги Б.

Как сообщалось ранее, в текущее межсезонье из команды ушли защитники Степан Комар и Олег Любченко, полузащитник Арсений Ягодкин, нападающие Егор Елисеенко, а также голкипер Вячеслав Беззубов.