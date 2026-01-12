Волейболистки «Северянки» не проиграли ни одного сета в седьмом туре чемпионата страны

Источник фото: ВК «Северянка» волейбол

Матчи прошли в Калининграде

Матчи 7-го тура чемпионата страны по волейболу прошли в Калининграде с 7 по 11 января. Соперниками череповецкой «Северянки» были «Тюмень» и «Уралочка-2-УрГЭУ» из Свердловской области.

Команда Вадима Панкова провела четыре матча и во всех одержала верх со счётом 3:0, продлив таким образом победную серию до 6 игр.

Также отметим, что «Северянка» во второй раз в сезоне за тур не отдала соперникам ни одного сета и с 69-ю очками занимает сейчас 1 место турнирной таблицы.

Следующий тур для «Северянки» пройдёт вновь в Калининграде 21-25 января. Череповчанки на этом этапе чемпионата проведут 4 матча, по 2 с «Динамо-Забайкалка» и «Динамо» (Приморский край).