«Северсталь» на домашнем льду одержала сложную победу над минским «Динамо»

Источник фото: ХК «Северсталь»

Часть игры череповчане были в роли догоняющих

Череповецкая «Северсталь» одержала сложную победу над минским «Динамо». Несмотря на то, что «сталевары» первыми повели в счете, часть игры им пришлось быть в роли догоняющих.

Авторами заброшенных шайб в составе желто-черных стали Александр Скоренов (16-я минута), Николай Чебыкин (30), Адам Лишка (42) и Давид Думбадзе (47).

«Сначала повели в счёте, потом были в роли догоняющих. Непросто складывалась для нас игра. Хорошо, что нашли в себе силы. Главное – победили. Всегда приятно играть при своих болельщиках. Тем более, у нас всегда сумасшедшая поддержка», - сказал после матча автор победного года Давид Думбадзе.

«Северсталь» закрепила за собой второе место Западной конференции КХЛ. При этом ярославский «Локомотив», который занимает первое место, хоть и опережает череповчан на 2 очка, но провел на одну игру больше.