«Северсталь» начала год с победы

Источник фото: ХК "Северсталь"

Череповецкая команда уверенно обыграла «Ладу»

После трёхдневной паузы, связанной с празднованием нового года, 3 января возобновились матчи Регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Череповецкая «Северсталь» в первом матче 2026 года принимала худшую команду Западной конференции — тольяттинскую «Ладу». Стартовый период остался полностью за череповчанами. «Жёлто-чёрные» по броскам в створ переиграли своих соперников 16:4. Две атаки завершились взятием ворот. Счёт открыл Давид Думбадзе, с передачи Ивана Подшивалова отправив шайбу в дальний верхний угол ворот.

Незадолго до первого перерыва череповчане увеличили своё преимущество, реализовав большинство. Илья Иванцов сделал наброс, а Руслан Абросимов перевёл шайбу точно в цель.

Во второй двадцатиминутке гости встрепенулись, заработали большинство и смогли отыграть один гол. В середине третьего периода Руслан Абросимов второй раз реализовал численное большинство. Ассистировали ему Никита Камалов и Томас Грегуар. Вскоре после этого тольяттинцы вновь сократили своё отставание до минимума. Ну а точку в матче поставил Давид Думбадзе, который также оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота. 4:2 «Северсталь» третий раз в этом сезоне выигрывает у «Лады».

«Сегодня была равная игра. Во втором периоде преимущество было у соперника. В третьем мы были более успешными», - отметил после встречи главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Череповчане после этой победы, по крайне мере до того как минское «Динамо» и ярославский «Локомотив» сегодня проведут свои матчи, возглавили Западную конференцию. Команда набрала 57 очков в 42 играх. Следующий матч «Северсталь» проведёт во вторник, 6 января, против московского «Спартака».