8 золотых медалей завоевали спортсмены Череповца на турнире по панкратиону и джиу-джитсу

Источник фото: Спортивный клуб «Кузня»

Итоговый турнир прошел в Москве

В Москве в минувшие выходные прошли итоговые в 2025 году турниры «Прорыв» (панкратион) и «До сдачи» (джиу-джитсу). На турнир были приглашены сильнейшие бойцы, которые показали лучшие результаты в течении года. В числе лучших были юные борцы спортивного клуба «Кузня»! из Череповца.

Спортсмены завоевали 8 золотых и 3 серебряные медали.

Как всегда порадовал Клим Серанов. В турнире по панкратиону «Прорыв» череповчанин завоевал 4 золотые медали и 4 чемпионских пояса. Клим одержал победы дважды в весовой категории до 30 кг и дважды до 34 кг.

Также братья Серановы отличились в турнире по грэпплингу. У Кирилла две золотые медали и два чемпионских пояса. Клим и Артём завоевали по одной золотой медали плюс чемпионские пояса. Также в их копилке по одному серебру.