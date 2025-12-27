Два игрока покинули вологодское «Динамо»

Источник фото: ФК «Динамо» (Вологда) футбол

Еще один футболист подписал полноценный контракт

Вратарь Глеб Гусев подписал полноценный контракт с вологодским «Динамо». Голкипер, выступавший в вологодской команде на правах аренды из подмосковных «Химок», подписал полноценный контракт с «бело-голубыми» до конца 2026 года.

В прошедшем сезоне Глеб провёл 8 матчей, из которых 2 матча сыграл на ноль. Всего за вологодский клуб в активе вратаря 17 матчей и 6 игр на ноль. Следующий сезон для Гусева станет третьим в футболке «Динамо».

«Невероятно счастлив, что остаюсь в Вологде. Приятно, что на меня рассчитывают. Мне импонирует все, что связано с клубом. Я благодарен руководству и тренерскому штабу за доверие и возможность продолжать свою карьеру здесь», - сказал Глеб после подписания контракта.

Также на этой неделе стало известно что «Динамо» покинули два футболиста. Защитники Олег Любченко и Степан Комар покинули вологодский клуб по истечении срока аренды. Любченко возвращается в ярославский «Шинник» - в клуб, который располагает правами на футболиста. Комар выходит на рынок свободных агентов.