Очередной ноунейм. “Спартак” нашел себе главного тренера на Кипре

Источник фото: скриншот видео фото скриншот видео

Руководство «красно-белых» определилось с кандидатурой главного тренера

Кажется эпопея с назначением нового главного тренера московского “Спартака” подходить к своему логическому завершению. Как пишут российские СМИ, руководство “красно-белых” окончательно определилось с кандидатурой на этот пост.

Как утверждает издание”Чемпионат”, после перерыва в чемпионате РПЛ команду будет тренировать испанский специалист Хуан Карлос Карседа.

Это имя многим любителям футбола ничего не говорит. Известно то, что он в течение 15 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери, и уже в 2012 году работал его помощником именно в московском “Спартаке”. Как известно пути москвичей и Эмери позднее разошлись. Российский клуб за эти годы редко чего выигрывал, а вот Эмери поработал в таких известных клубах, как “Валенсия”, “Севилья”, “Пари Сен-Жермен”, и английский “Арсенал”. И все время в его команде был Хуан Карлос Карседа.

На данный момент будущий наставник “Спартака” тренирует кипрский клуб “Пафос”, с которым уже стал чемпионом и взял кубок этой страны. Единственно препятствием для его переезда в Москву является неустойка в размере 600 тыс. евро, которую должен заплатить российский клуб. Хотя это проблемой не является.

Карседо зарекомендовал себя как довольно гибкий тренер, только в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов он использовал четыре разные схемы – 4-4-2, 3-4-3, 3-4-2-1, 5-4-1, подстраиваясь под разных соперников. Свои команды он настраивает на интенсивный прессинг, быстрые переходы от обороны к атаке, активная работа на стандартах и использование скоростных флангов.

Главный недостаток Карседо заключается в том, что он не очень известен в футбольных кругах. То есть “Спартак” по сути опять берет тренера ноунейма. Поможет ли это “красно-белым”? Поживем, увидим...