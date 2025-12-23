Бывшая команда Валерия Карпина ФК “Ростов” может прекратить свое существование

Источник фото: globallookpress.com фото Pavel Kashaev

Еще одна российская команда попала в жесткие финансовые условия

Бывший клуб Валерия Карпина “Ростов” в свое время стал настоящим открытием российского чемпионата. Команда была твердым орешком, и отбирала очки у грандов российского футбола. Первые подозрения, что в команде не все гладко, появились после того, как клуб покинул Карпин. И вот сейчас появилось еще больше тревожной информации.

Как пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале “Инсайды от Капра”, ФК “Ростов может не доиграть нынешний сезон в чемпионате РПЛ. Причина - высокая долговая нагрузка клуба.

Суммарные долги донского клуба по разным оценкам составляют от 4 до 5 млрд. рублей. На данный момент зимние сборы команды до сих пор не оплачены, а задержки по выплате зарплаты игрокам и тренерам тянутся еще с сентября.

Ситуацию усугубляет новость, что до сих пор официально не подтверждено госфинансирование в размере около 700 млн. руб. в год

Если даже “Ростов” сможет продержаться до конца этого сезона РПЛ, то перспективы на будущий сезон выглядят довольно туманно. Клуб может столкнуться с проблемой лицензирования. Предприниматель Иван Саввиди исключил возможность своего возвращения в клуб при наличии таких больших долгов.

В качестве хоть как-то поправить ситуацию, руководство клуба выставило на трансфер всех ведущих игроков.

Ну что же, это уже не первый случай в российском футболе. Похожая ситуация была с пермским “Амкаром” и подмосковными “Химками”. Если что, то “Ростову придется снова возрождаться в более низкой лиге российского футбола.