Гендиректор ”Спартака” Сергей Некрасов тремя словами определил будущее Романова на посту главного тренера

Источник фото: globallookpress.com фото Shatokhina Natalia

Кризис в московском «Спартаке» только усугубляется

Чемпионат РПЛ уходит за зимний перерыв. Один из главных претендентов на чемпионский титул московский “Спартак” безобразно провел первую половину турнира, и занял 6 строчку в турнирной таблице. Отрыв от первого места составляет 10 очков, и шансы на победу очень призрачные.

В последнем матче красно-белые принимали столичное “Динамо”. Матч закончился вничью 1:1. “Спартаку” повезло, что два мяча в его ворота были отменены из-за офсайда.

Надежды спартаковских болельщиков на то, что исполняющий обязанности главного тренера Вадим Романов сможет вывести команду из тупика не оправдались. Хотя стоит признать, что ждать чуда после четырех туров бесполезно. На данный момент всех интересует, утвердят ли боссы команды в зимнюю паузу его на пост главного тренера. На эту тему довольно красноречиво высказался генеральный директор “Спартака” Сергей Некрасов.

«Матч не понравился», — передаёт слова Некрасова корреспондент сайта «Чемпионат.com».

Отсюда напрашиваются выводы, что шансы Романова возглавить клуб практически равны нулю.

Да и шансы его визави Ролана Гусева в “Динамо” тоже призрачны. Матч между “Спартаком” и “Динамо” получился скучным, и не соответствовал статусу дерби, временами складывалось впечатление, что играли дворовые команды. Поэтому всем активистам, которые ратуют за работу отечественных тренеров стоит успокоиться. Если российские тренеры и есть, их еще стоит найти.

Ну а кто возглавить ”Спартак”, вероятнее всего мы узнаем уже ближе к Новому году…