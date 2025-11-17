ИИ назвал имя тренера, который может сделать московский “Спартак” чемпионом уже в этом сезоне

Источник фото: globallookpress.com фото Kondrov Andrey

Искусственный интеллект выдал весьма неожиданный результат

Московский «Спартак» до сих пор официально не объявил имя нового главного тренера, после увольнения Деяна Станковича. Как известно, до зимней паузы команду будет тренировать Вадим Романов. Поэтому все спортивные СМИ в ежедневном формате “гадают”, кто бы мог возглавить красно-белых. Как сегодня модно, аналогичный вопрос задали искусственному интеллекту.

Спортивный журналист Игорь Рабинер в своем Telegram-канале попросил выбрать наставника для “Спартака” популярный ChatGPT, и получил весьма неожиданный ответ. Искусственный интеллект рекомендовал на пост главного тренера команды сербского специалиста Марко Николича.

«Николич – самый логичный, быстрый, реалистичный и результативный вариант для «Спартака» 2025 года. Он способен сделать команду чемпионом, если ему дадут минимум управляемости и не будут вмешиваться в процесс», – зафиксировал ChatGPT.

Марко Николич хорошо известные в России, где он тренировал такие клубы как “Локомотив” и ЦСКА. На сегодняшний день он руководит греческим АЕК, который в чемпионате Греции идет на третьем месте и отстает от лидера всего на три очка.

Захочет ли Николич возвращаться в Россию ради “Спартака”, это большой вопрос. Да и руководство красно-белых не рассматривало его кандидатуру от слова совсем. Хотя может стоит прислушаться к машине?