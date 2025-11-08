Кризис «Манчестер Юнайтед»: Ничья с «Тоттенхэмом» в АПЛ – повод для тревоги

Источник фото: IMAGO/Nigel Keene

8 ноября 2025 года в Лондоне «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 2:2 в 11-м туре Английской Премьер-лиги. «Юнайтед» спас матч на шестой добавленной минуте, продлив серию без поражений до пяти игр. Однако эта ничья больше обнажила проблемы команды Рубена Аморима, чем стала поводом для радости.

Матч начался с гола «МЮ»: Брайан Мбемо на 32-й минуте замкнул подачу Диогу Далота. «Тоттенхэм» ответил во втором тайме: Матис Тель сравнял счет на 84-й минуте, а Ришарлисон вывел хозяев вперед на 90+1-й. Казалось, победа у «шпор»: они владели мячом более половины времени и нанесли 12 ударов против 8. Но Маттейс де Лигт на шестой добавленной минуте забил головой после углового, принеся ничью.

Команда Аморима играет по схеме с тремя защитниками, но атака буксует. «Юнайтед» идет седьмым с 18 очками, наравне с «Тоттенхэмом», который занимает третье место благодаря лучшей разнице мячей. «Шпоры» под руководством Томаса Франка, возглавившего клуб в июне 2025 года, впечатляют: Ришарлисон забил 7 голов в 11 матчах, Тель добавил 4 ассиста. Но их слабость на стандартах стоила победы.

Следующий матч «МЮ» проведет 24 ноября дома против «Эвертона», идущего десятым с 14 очками. «Эвертон» Дэвида Мойеса не проигрывает четыре игры и силен в обороне. Прогноз: победа «Юнайтед» 2:1 с большей вероятностью, но травмы и усталость могут помешать. Победа приблизит команду к топ-4, поражение усилит вопросы к Амориму.