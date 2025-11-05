Защитник «Северстали» замкнул первую десятку лучших игроков КХЛ

Источник фото: Матч.ТВ

Рейтинг рассчитывается на основе множества показателей

КХЛ представил рейтинг игроков за прошедшие три недели сезона. Рейтинг рассчитывается на основе множества статистических показателей, например, для вратарей учитывается среднее количество отраженных бросков за игру, а средний показатель пропущенных шайб высчитывается из общего значения.

Для защитников и нападающих, помимо очков, учитывается показатель «плюс/минус» и среднее количество отборов, силовых приемов и блокированных бросков за игру. У форвардов разделяются голы, забитые в равных составах в меньшинстве и в большинстве.

Защитник череповецкой «Северсталь» Иоаннис Калдис занял в этом рейтинге 10 строчку с показателем 3.16. За прошедшие три недели Калдис забросил три шайбы, в том числе отметился дублем в ворота «Авангарда» и отдал 5 голевых передач.