“Зенит” готовит распродажу. Зимой команду могут покинуть сразу 6 игроков основного состава
Источник фото: globallookpress.com фото Maksim Konstantinov
Команды вынуждены пересматривать политику из-за ужесточения лимита на легионеров
Во время зимнего перерыва в РПЛ “Зенит” из Санкт-Петербурга может лишиться сразу шестерых своих звездных иностранцев.
Как
Защитник Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии, поэтому он хочет перебраться в Бразилию, чтобы быть на виду у тренеров главной команды. Также в Бразилию может вернуться еще один защитник Нино.
Нападающим Матео Кассьеррой активно интересуются клубы из Испании.
На полученные от продажи деньги “Зенит”, в преддверии ужесточения лимита на легионеров, планирует закупить игроков с российским паспортом.
Насколько эти новости имеют под собой основание, мы узнаем уже очень скоро…