“Зенит” готовит распродажу. Зимой команду могут покинуть сразу 6 игроков основного состава

Алексей Колосков
корреспондент
Футбол чемпионат России

Источник фото: globallookpress.com фото Maksim Konstantinov

Команды вынуждены пересматривать политику из-за ужесточения лимита на легионеров


Во время зимнего перерыва в РПЛ “Зенит” из Санкт-Петербурга может лишиться сразу шестерых своих звездных иностранцев. 

Как пишет Telegram-канал Inside RPL, сине-бело-голубых могут покинуть полузащитники Жерсон, Луис Энрике и Педро, которым активно интересуются клубы из Саудовской Аравии. По ориентировочным подсчетам питерцы могут выручить от 25 до 45 млн. евро за каждого игрока. 

Защитник Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии, поэтому он хочет перебраться в Бразилию, чтобы быть на виду у тренеров главной команды. Также в Бразилию может вернуться еще один защитник Нино. 

Нападающим Матео Кассьеррой активно интересуются клубы из Испании. 

На полученные от продажи деньги “Зенит”, в преддверии ужесточения лимита на легионеров, планирует закупить игроков с российским паспортом. 

Насколько эти новости имеют под собой основание, мы узнаем уже очень скоро…

