Абрамович может купить известный турецкий футбольный клуб

Возможно в «Галатасарай» перейдет Матвей Сафонов

Роман Абрамович не может жить без футбола. Российскому бизнесмену тяжело пришлось после вынужденной продажи английского клуба “Челси”. После этого ходили слухи, что Он собирается купить на замену один из испанских клубов. Но теперь планы резко поменялись.

Новой игрушкой для Абрамовича может стать турецкий «Галатасарай», с такой новостью сегодня вышли турецкие СМИ.

Однако в этой сделке есть свои нюансы. На сегодняшний день «Галатасарай» контролируется фондом. Это означает, что его акции не могут быть проданы внешним инвесторам или физическим лицам, если конечно фонд самостоятельно не изменит это решение.

При этом Абрамович может пойти на хитрость, и использовать обходные пути. Например, стать спонсором, или же организовать совместные предприятия с участием коммерческих дочек «Галатасарая», в обход прямых инвестиций в акционерный капитал.

Если Абрамовичу удастся провернуть эту сделку, то не сможет принимать все решения в турецком клубе. А “Галатасарай” сохранит положение гегемона в турецком футболе. Одним из первых приобретений турецкой команды может стать российский голкипер Матвей Сафонов, которым “Галатасарай” уже интересовался в прошлом трансферном окне.