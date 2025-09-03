Условия озвучены. Жозе Моуринью готов поработать в России

Источник фото: globallookpress.com фото IMAGO/Seskimphoto

По непотвержденным данным Мауриньо готов принять предложение о работе в России

В РПЛ начинаются отставки. Уже свой пост покинул главный тренер ФК “Сочи”, на волоске висит Валерий Карпин в московском “Динамо”. Очень шаткое положение у Деяна Станковича в “Спартаке”. Дела у Семака в “Зените” тоже идут не слишком хорошо. Возможно кого-то из них может заменить легендарный тренер Жозе Моуриньо.

Португалец только что лишился работы. Его уволили после того, как руководимый им турецкий “Фенербахче” не смог пробиться в основную сетку Лиги Чемпионов.

Как пишет Telegram-канал «КБ Телега» , с российской стороны уже было прощупывание почвы. И Моуринью в принципе не возражает против того, чтобы поработать в России. Он даже озвучил условия, при которых он сделает это с огромным удовольствием.

Португальский специалист требует €20 млн на тренерский штаб за сезон и минимум двухлетний контракт. Это больше того, что он зарабатывал в “Фенербахче”, где его оклад составлял €15 млн за сезон.

Деньги у некоторых российских клубов есть. Контракт Моуриньо вполне может потянуть и “Спартак” и “Зенит”. Учитывая титулы португальца, исключать такой вариант нельзя.

Моуринью ранее работал с такими клубами, как мадридский «Реал», «Челси», «Порту», «Интер», «Тоттенхэм», «Рома».