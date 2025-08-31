В “Зените” началась большая чистка. “Газпром” наигрался в футбол?

Источник фото: globallookpress.com фото Maksim Konstantinov

У команды новый руководитель, и такуже на выход готовится большое число легионеров

Начало нового сезона в РПЛ оказалось провальным для “Зенита” из Санкт-Петербурга. Несмотря на огромные вливания в новые трансферы, команда плетется в середине турнирной таблицы. А если еще вспомнить провал клуба в прошлый “юбилейный” сезон, то картина складывается очень мрачная. И кажется расплата стала настигать всех виновных.

Как сообщило издание Фонтанка.ру , совет директоров “Зенита” отправил в отставку председателя правления клуба Александра Медведева. Его преемником на этой должности стал бывший футболист питерской команды Константин Зырянов.

В официальном сообщении говорится, что Медведев останется в команде в качестве советника, но очевидно, что “Газпрому” нынешнее положение в клубе не нравится.

Также стало известно, что сразу несколько легионеров покинули клуб. О своих намерениях последовать их примеру говорят и другие звездные игроки команды. “Зенит” хочет покинуть защитник Нино, в услугах Педро заинтересован один из клубов Саудовской Аравии.

С одной стороны можно предположить, что таким образом руководство ”Зенита” готовится к ужесточению лимита на иностранцев в российском футболе. Но также известно, что “Газпром” уже не первый год несет серьезные убытки. А может национальное достоняние наигралось в футбол?