Канадцы хотят играть с русскими. NHL готово провести Кубок Мира, игнорируя мнение IIHF

Канадцы могут в 2028 году самостоятельно провести Кубок Мира по хоккею

Мировая федерация хоккея (IIHF) продолжает саботировать возвращение российских хоккеистов на международную арену, идя на поводу у некоторых национальных федераций. Все это конкретно бесит канадцев, которые уже давно хотят провести Кубок мира, поэтому NHL приняло довольно жесткое решение.

Руководство североамериканской хоккейной лиги приняло решение проводить Кубок мира без участия IIHF, и самостоятельно будет вести переговоры с каждой из восьми сборных, которые могут принять участие в этом турнире. Это означает только одно, что российской сборной вне зависимости от санкций обязательно поступит приглашение принять участие в этом турнире.

Это решение было озвучено практически сразу после встречи Путина и Трампа на Аляске.

Кубок мира планируется провести в 2028 году. Поскольку времени еще много, то говорить о тонкостях пока преждевременно. Но известно, что первая стадия турнира пройдет в одном европейском городе и одном североамериканском городе, а полуфиналы и финал в Северной Америке.

Глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш открыто заявил, что лично хотел бы сборная России сыграла на турнире такого уровня.

«Российские игроки, с которыми мы говорили, хотят вернуться на турниры лучших против лучших. Они хотят представлять свою страну, они хотят играть, играть на Олимпиаде и хотели бы сыграть на Кубке мира. Мне бы очень хотелось, чтобы наши российские игроки снова приняли участие в этих турнирах. Они невероятные хоккеисты. Проблемы политические. Но нам нужно прорваться через мировую политику», — цитирует главу профсоюза игроков НХЛ Марти Уолша издание Toronto Sun.

Думаю это хороший знак. И, возможно, у IIHF не будет больше предлога, бойкотировать участие российской сборной в Чемпионате мира и Олимпийских играх. Канадцы знают толк в хоккее, поэтому хотят играть с русскими…