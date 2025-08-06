«В петлю полез»: Александр Бубнов жестко высказался по поводу новой работы Станислава Черчесова

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Черчесов возвращается в Грозный

Станислав Черчесов возвращается к тренерской работе. Как стало известно, он возглавит грозненский “Ахмат”, которым уже руководил десять лет назад. Получится ли у него дважды “войти в одну реку”, на эту тему высказался Александр Бубнов.

По мнению бывшего футболиста московского “Спартака”, выступая в эфире YouTube-канала “Коммент.Шоу” он довольно жестко высказался по этому поводу.

«Говорят, Черчесов и не прочь был, я слышал, в сборную России прийти. Но там все занято. Полевой командир в петлю полез. «Ахмат» по календарю сейчас играет, по-моему, с «Зенитом». Хотя и у себя, там их «Зенит» прибьет», — заявил Бубнов.

Напомним, что Черчесов уже работал в Грозном, когда команда еще называлась “Тереком”. Это было в период с 2011 по 2013 годы. Больших успехов тогда тренеру добиться не удалось, команда болталась в середине турнирной таблицы. О призовых местах никто не мечтал.

После этого Черчесов возглавит сборную России по футболу с 2016 по 2021 годы. Последнее место работы - Казахстан, откуда он был уволен досрочно.

Черчесов подписал с “Ахматом” трехлетний контракт. По информации инсайдера Ивана Карпова, зарплата Черчесова составит 1,3 млн. евро в год. У владельцев команды серьезные амбиции, они надеются, что с новым тренером смогут бороться за призовые места.

Сможет ли наставник доработать до конца свой контракт, покажет время…