“Спартак” подтвердил звание самой популярной команды РПЛ. “Зенит” даже не второй

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Компания Mediascope подсчитала игры какой команды российские зрители смотрели чаще всего

Вот уже несколько последних лет футбольный клуб “Зенит” из Санкт-Петербурга пытается доказать общественности, что именно он является одним из самых популярных клубов России. Для этого в ход идут большие деньги главного спонсора Газпрома, покупки дорогостоящих игроков. На днях в российских СМИ появилась интересная статистика, которая стала настоящим холодным душем для питерской команды.

Исследовательская компания Mediascope провела интересное исследование, и подсчитало зрительскую аудиторию матчей популярных российских футбольных клубов в сезоне 2024/25, и на основе этих результатов выявило самый популярный клуб России.

Им, как и ожидалось, стал московский “Спартак”. Матчи с участием красно-белых посмотрело 4,1 млн зрителей.

ЦСКА в этой гонке занял второе место, матчи с участием армейцев посмотрело 3,8 млн. зрителей.

А вот питерский “Зенит” оказался лишь третьим. Его матчи в прошедшем сезоне посмотрело 3,7 млн. зрителей. То есть никакой речи о самом популярном клубе России просто не может быть!

Далее пристрастия российских зрителей распределились следующим образом. Четвертым оказался нынешний чемпион “Краснодар” - 3,6 млн. зрителей, пятый “Локомотив” - 3,56 млн. зрителей, шестым стало московское “Динамо” - 3,3 млн. зрителей.

В целом же интерес к российскому футболу падает. Это следует из того, что количество зрителей, посмотревших матчи сезона 2024/25 года было меньше, чем в сезоне 2023/24.

Ждем новых данных о сезоне 2025/26…