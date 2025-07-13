Слухи РПЛ. Питерский “Зенит” хочет купить сразу 4-х игроков “Краснодара”

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Питерский «Зенит» скупает лучших российских игроков

Санкт-Петербургский “Зенит” тяжело переживает потерю чемпионского звания, и ищет пути для усиления, чтобы вновь подняться на первую строчку в турнирной таблице. И кажется руководству команды с берегов Невы в голову пришла гениальная идея.

“Зенит” просто решил скупить полкоманды нынешнего чемпиона “Краснодара”. Состав сине-бело-голубых может пополнится сразу четырьмя игроками краснодарской команды.

Как пишет Telegram-канал Inside RPL , в сферу интересов питерской команды вошли форвард Джон Кордоба, полузащитники Эдуард Сперцян, Никита Кривцов и Александр Черников

Джон Кордоба по замыслу тренерского штаба “Зенита” должен заменить Матео Кассьеру, который собирается покинуть клуб. Черников рассматривает в качестве дублера Вилмара Барриоса, и как его полноценная замена после ужесточения лимита на легионеров. Сперцян и Кривцов должны усилить центр полузащиты, и также разгрузить заявку в свете нового лимита на легионеров.

Главная проблема, это уговорить на переход в “Зенит” Сперцяна, который планирует покинуть Россию, и заключить контракт с каким-нибудь зарубежным клубом, и перебраться в один из европейских чемпионатов. Но как известно “Зенит” не привык мелочиться, и за деньгами не постоит. Вот только где гарантия того, что все вышеперечисленные игроки помогут вернуть звание чемпиона?