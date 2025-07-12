“Мне тяжело смотреть за “Пари Сен-Жермен”. Александр Бубнов рассказал, что его раздражает в игре французов

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Бубнов назвал,что его раздражает в игре ПСЖ

Завтра в Нью-Йорке на стадионе “Метлайф-стэдиум” состоится финал Клубного Чемпионата мира, в котором сыграют французский “Пари-Сен Жермен” и лондонский “Челси”. Фаворитом в этой игре все считают французов. Известный российский футболист, а сегодня аналитик Александр Бубнов рассказал, почему ему тяжело смотреть игру ПСЖ.

«Мне тяжело смотреть за «Пари Сен-Жермен», знаете почему? Я начинаю смотреть, где Витинья, — а он везде! И пока они ему пас не дадут, пока от него не отыграются, они дальше атаку не развивают. Что за чудак?! Скрытая звезда такого уровня, что ого-го. Во-первых, он [Луис Энрике] его не меняет практически, во-вторых, через него вся игра идёт. Если убрать Витинью, Невеша и Руиса, то всё. Чтобы их закрывать, обыгрывать, эту середину поля надо вырубать, а это невозможно. Они под контроль мяч берут — и всё», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» .

При этом “Челси” не собирается сдаваться в этом финале. Как заявил защитник команды Леви Колвилл, он не питает иллюзий, что игра будет легкой, но обещает преподнести сопернику сюрприз.

«Мы привнесем в игру нечто новое. Мы совершенно другие футболисты, и мы уверены в себе, и, надеюсь, постараемся выиграть матч».

В общем завтра всех любителей футбола ждет увлекательный матч, и как гласит старая поговорка, победит сильнейший…