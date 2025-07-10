На дне турнирной таблицы. “Зенит” готов отдать Александра Соболева в аренду в “Оренбург”
Источник фото: globallookpress.com
Карьера Александра Соболева стремительно катится вниз
Карьера нападающего питерского “Зенита” Александра Соболева стремительно катится вниз. Игрок рискует оказаться в команде, которая заняла в чемпионате РПЛ последнее место.
Как стало известно Telegram-каналу
В таком случае команда, спонсором которой также является “Газпром”, будет усилена сразу несколькими футболистами петербургского «Зенита», одним из них как раз и будет Соболев.
Речь о продаже не идет, форвард будет отдан в аренду на полгода для того, чтобы через игровую практику вернуть свои лучшие кондиции и уверенности в себе.
Еще одним фактором, почему Соболева могут отправить именно в Оренбург является тот факт, что сейчас клуб с Южного Урала тренирует Владимир Слишкович,, ранее работавший в “Спартаке”, и который отлично знает игрока и его психологию.
А ведь Соболев принципиально ушел в “Зенит”, потому что очень хотел стать чемпионом. Вот такие превратности судьбы, что вместо борьбы за золото, он может оказаться на самом дне турнирной таблицы…