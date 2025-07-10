На дне турнирной таблицы. “Зенит” готов отдать Александра Соболева в аренду в “Оренбург”

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Карьера Александра Соболева стремительно катится вниз

Карьера нападающего питерского “Зенита” Александра Соболева стремительно катится вниз. Игрок рискует оказаться в команде, которая заняла в чемпионате РПЛ последнее место.

Как стало известно Telegram-каналу Inside RPL , Александр Соболев может продолжить свою карьеру в футбольном клубе “Оренбург”. Это произойдет в том случае, если из высшей лиги исключат “Торпедо”, и его место займет “Оренбург”.

В таком случае команда, спонсором которой также является “Газпром”, будет усилена сразу несколькими футболистами петербургского «Зенита», одним из них как раз и будет Соболев.

Речь о продаже не идет, форвард будет отдан в аренду на полгода для того, чтобы через игровую практику вернуть свои лучшие кондиции и уверенности в себе.

Еще одним фактором, почему Соболева могут отправить именно в Оренбург является тот факт, что сейчас клуб с Южного Урала тренирует Владимир Слишкович,, ранее работавший в “Спартаке”, и который отлично знает игрока и его психологию.

А ведь Соболев принципиально ушел в “Зенит”, потому что очень хотел стать чемпионом. Вот такие превратности судьбы, что вместо борьбы за золото, он может оказаться на самом дне турнирной таблицы…