ФК “Зенит” решил использовать тему 100-летнего юбилея второй год подряд

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Команда с берегов Невы решила отметить свой столетний сезон в российском футболе

Главным разочарованием закончившегося чемпионата РПЛ для болельщиков питерского “Зенита” стало второе место любимой команды. Как известно в этом году команда с берегов Невы отметила 100-летний юбилей со дня основания. И золотые медали и звание чемпионов России были бы лучшим подарком к этому событию. Как известно чемпионом стал “Краснодар”. Но руководство “Зенита” решило себе подсластить пилюлю.

Сине-бело-голубые решили использовать тему 100-летнего юбилея повторно. И теперь будут отмечать свой сотый сезон в российском футболе. И естественно под эти цели ставятся максимальные задачи, а именно завоевание чемпионского титула.

Как заявил председатель правления “Зенита” Александр Медведев именно новый сезон станет для его команды юбилейным.

«Есть день столетия — 25 мая 2025 года, его мы отметили. Но юбилейный сезон начнется только сейчас», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Тщеславие питерской команды зашкаливает. Очевидно, что второе место в чемпионате в год своего столетнего юбилея стал настоящей пощечиной не только для болельщиков, но и для главного спонсора команды компании “Газпром”. По сути теперь руководство пытается сделать хорошее выражение лица при плохой игре, и справить свои же ошибки.

Кстати хотелось бы отметить, что именно ответственность победить в юбилейный год во многом стала роковой для “Зенита”. Психологическая ответственность, и усталость от побед давила на игроков. А где гарантия того, что в новом сезоне не повторится ситуация?

В любом случае новый чемпионат РПЛ обещает быть интересным, тем более возвращение России на международную арену не за горами…