Клубный чемпионат мира по футболу 2025. Мнение заядлого болельщика

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14 июня стартовал 21 Клубный чемпионат мира по футболу – теперь в новом формате.

Клубный чемпионат мира по футболу, который сейчас проходит в США, до 2005 года носил название Клубный кубок мира ФИФА. С этого чемпионата мероприятие проходит в новом формате – шесть континентальных конфедераций представляют 32 клуба (ранее количество клубов-участников было 24). Размер призового фонда действительно производит впечатление – 1 млрд. долларов.

Участники клубного чемпионата мира 2025 были отобраны согласно показателям квалификационного отбора, который проходил с 2021 по 2024 год. Континентальные чемпионы, одержавшие победы за эти четыре года, автоматически получали путевку на этот турнир. Сами игры проходят на 12 американских стадионах, на матчах будут работать 117 судей из разных стран мира, из 35 главных арбитров.

Первый игровой день Клубного чемпионат мира по футболу 2025 завершился с такими результатами:

«Бавария» — «Окленд Сити» — 10:0

«ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид — 4:0

«Палмейрас» — «Порту» — 0:0

«Ботафого» — «Сиэтл Саундерс» — 2:1

Как видим немецкий клуб из Мюнхена установил первый рекорд данного чемпионата по результативности. «Окленд Сити» (Новая Зеландия) ничего не смог противостоять баварской команде, которая сейчас (судя по результатам в недавно завершившейся Лиге Чемпионов 2024-2025) сейчас находится не в самой лучшей форме. А вот победить ЛЧ этого года французский «ПСЖ» неожиданно проиграл мадридскому «Атлетику» пропустив четыре безответных гола. Результаты остальных двух матчей первого дня Чемпионаты сенсацией не стали.

Что можно сказать по первому дню Клубного чемпионат мира по футболу 2025? Все пока только начинается – мы еще увидим матчи команд Нового света против Старого. И узнаем, действительно ли европейский футбол является лучшим в мире. К слову, на данный момент рекордсменам по количеству побед в финале данного турнире является «Реал Мадрид». Испанцы становились лучшими пять раз. «Барселона» трижды. «Бавария» и бразильский «Коринтианс» дважды.