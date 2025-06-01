«Даже не остановился, прошел мимо». Матвея Сафонова обвинили в хамстве по отношению к российским журналистам

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Матвей Сафонов попал в скандальную ситуацию

Вчера все футбольные болельщики стали свидетелями увлекательного финала Лиги Чемпионов, в котором французский ПСЖ разнес в пух и прах миланский Интер со счётом 5:0. Впервые в истории россиянин Матвей Сафонов, выступающий за французскую команду, стал обладателем самого престижного клубного трофея. Российские журналисты очень хотели поздравить голкипера сборной России, однако в ответ получили обычное хамство.

Российские журналисты ждали Сафонова в микст-зоне в течение двух часов, чтобы поздравить и взять короткое интервью, однако футболист их проигнорировал.

«Извините за мой французский, но я в **** [афиге] от Сафонова. Ждать в смешанной зоне до половины второго ночи, чтобы человек прошел мимо всех российских журналистов во всех зонах (нас и было-то раз, два и обчелся), включая даже правообладателей из «Окко», и даже не остановился ни на какие просьбы… Нет слов», — написал Рабинер в своем Telegram-канале.

Один из болельщиков попробовал в комментариях возразить и заступится за Сафонова, и сказал что он не обязан никому давать интервью. Однако Рабинер в противовес привел поведение Хвичи, который подошел к грузинским журналистам, и дал им интервью. При этом Хвича играл весь матч и сильно устал, а Сафонов полировал скамейку запасных.

Можно понять возмущение Рабинера, однако ради справедливости необходимо сказать, что Сафонов на самом деле дал интервью Okko — эксклюзивному вещателю Лиги чемпионов на территории России. Это произошло на футбольном поле. А эпизод, который оскорбил журналистов, произошел уже за пределами поля, в микст-зоне, где вратаря «ПСЖ» ждали и другие российские журналисты.