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Определился чемпион России по футболу сезона 2024-25 годов

Интрига, кто станет чемпионом России по футболу держалась до последнего тура. На первом месте с отрывом в одно очко шел “Краснодар”, не втором месте расположился “Зенит” из Санкт-Петербурга. Питерская команда отчаянно рвалась к своему очередному титулу, ведь в этом году они праздновали 100 - летний юбилей клуба. Но праздника не получилось.

“Краснодар” впервые в своей истории стал чемпионом России по футболу.

Хотя начало матча не предвещало ничего хорошего. Две грубые ошибки в обороне чуть не привели к тому, что московское “Динамо” не вышло вперед. Но к счастью первый тайм закончился нулевой ничьей. А вот во втором началась голевая феерия!

На 46 минуте гол на свой счет записал Джон Кордоба. И казалось, что матч закончится с минимальным преимуществом краснодарцев, но на 82 минуте Никита Кравцов удвоил результат. А на добавленной 96 минуте Эдуард Сперцян оформил третий гол с пенальти.

Шестилетнее чемпионство “Зенита” прервалось. Петербуржцы в свой юбилей не смогли взять ни одного приза.

Однако больше всего в этот день хочется порадоваться за владельца “Краснодара” Сергея Галицкого, который фактически с нуля поднял команду. Построил в Краснодаре один из лучших футбольных стадионов. Он как “Газпром” не пылесосил самых дорогих футболистов, а искал талантливых игроков по всему миру. С третьей попытки “Краснодар” стал чемпионом, с чем мы и поздравляем команду!