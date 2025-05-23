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Сборная Канады по хоккеют очень слабо проыела ЧМ, и отправляется домой

На проходящем в Швеции и Дании чемпионате мира по хоккею начались четвертьфиналы, и в одном из них уже состоялась самая громкая сенсация.

Звездная сборная Канады проиграла хозяевам сборной Дании со счетом 1:2, и отправляется на родину ни с чем.

Первую шайбу в этой игре забросили канадцы, это сделал Трэвис Сэнхайм на 42 минуте, и казалось бы игра сделана, и 18-кратные чемпионы мира уже не упустят победу. Но в самом финале сборная Дании смогла вырвать победу, забросив две шайбы в течение двух минут, это сделали Николай Элерс на 58-й минуте, и Ник Олесен на минуте.

Таким образом звездная сборная Канады, в составе которой выступал трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Сидни Кросби, а также обладатель Кубка Стэнли 2022 года Натан Маккиннон и первый номер драфта 2024 года Маклин Селебрини, покинула ЧМ.

Возможно канадцы недооценили тот факт, что играют с хозяевами первенства, однако такой слабой игры от родоначальников хоккея никто не ждал. Таким образом кленовые листья остаются без медалей уже второй чемпионат мира подряд.

Теперь Дания сыграет в полуфинале со шведами, которые победили сборную Чехии 5:2.

Как известно, сборная России отстранена от участия в международных турнирах. Возможно еще поэтому канадцы играли на расслабоне…