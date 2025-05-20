“Точно не надо трогать”. “Спартак” предостерегли от поспешного увольнения Станковича

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Главная интрига межсензонья, сохранит ли главный тренер московского «Спартака» свой пост

До конца нынешнего чемпионата РПЛ остался всего один тур, и уже через неделю мы узнаем имя нового чемпиона. После чего начнется летняя пауза. Главной интригой межсезонья остается вопрос, останется ли Деян Станкович на посту главного тренера московского “Спартака”.

Уже сейчас горячие головы говорят, что серба надо отправлять в отставку, поскольку он полностью провалил второй круг РПЛ. “Спартак” вылетел из кубка России, а также может вообще остаться без медалей. Самые важные очки команда потеряла в играх с аутсайдерами. Станкович срывался на судей и получал красные карточки. Однако есть мнение, если руководство красно-белых его уволит, то это будет их самой большой ошибкой.

Свое видение ситуации высказал известный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич. По мнению эксперта, если Станковича уволят, то это будет очередной большой ошибкой “Спартака”.

Во-первых, у Станковича действует двухгодичный контракт, а досрочное увольнение это большая компенсация. Во-вторых, за первый свой сезон Станкович получил большой опыт. При нем раскрылись многие футболисты. Да он сделал много ошибок, но он знает как их исправить.

«Он это все проанализирует. Я думаю, что вернуться к вопросу, остается Станкович в «Спартаке» или нет, надо в октябре–ноябре. И смотреть, есть ли положительная динамика вперед. Вот сейчас его трогать точно не надо», - отметил Генич в эфире программы «Центральный круг».

Этой точки зрения придерживаются и многие другие эксперты. А где гарантия того, что придет новый тренер, и не совершит все эти ошибки по-новому? Хотя в любом случае решать руководству “Спартака”, они должны знать всю ситуацию изнутри.

А вы друзья как считаете, Станковича надо увольнять, или серб должен отработать свой контракт до конца?