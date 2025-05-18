Московский «Спартак» в межсезонье могут покинуть сразу три защитника

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В стане москвичей намечаются серьезные перестановки

Нынешний сезон в РПЛ стал провальным для московского “Спартака”. Команда отлично проявившая себя в персов круге, полностью провалила второй. Несмотря на мощное усиление, у красно-белых главной проблемой остается оборона. И уже в это межсезонье из команды могут уйти сразу трое защитников.

Первым на выход считается один из лидеров команды Срджан Бабич. Но дело тут не в том, что руководство команды не довольны его игрой. К игроку большой интерес проявляют команды с Ближнего Востока, готовые предложить ему более выгодный контракт. Как разрешится данный вопрос, мы узнаем только в межсезонье.

Второй кандидат на выход, это Даниил Денисов. Игрок провел крайне неровный сезон, принес команде два автогола, которые лишили на финише важных очков. Поэтому летом игрок также является кандидатом на выход.

Также покинуть команду может и Алексис Дуарте, несмотря на то, что он в последних играх показывает неплохую игру. Как пишет издание «Чемпионат» , парагвайский футболист не входит в систему долгосрочного планирования развития клуба, поэтому руководство «Спартака» планирует продать его трансфер, а на вырученные деньги подписать новых игроков.тран

Если игроки уйдут, то “Спартаку” придется полностью перекраивать всю свою линию обороны. Наверное, с этой проблемой необходимо что-то решать, поскольку пятое место для команды в нынешнем сезоне является полным провалом…