Инсайдер назвал имя тренера, который может сменить Станковича в «Спартаке»

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«Спартак» завалил второй круг РПЛ, опять начались разговоры и смене главного тренера

На сегодняшний день положение «Спартака» в турнирной таблице Российской Премьер-лиги не особо хорошее. Из-за серии проигрышей московский клуб оказался уже на пятом месте. И учитывая минимальную разницу с шестым местом, то есть все шансы упасть еще ниже.

Понятное дело, что такое положение вещей никак не устраивает и нужно что-то предпринимать, и сделать как можно быстрее, пока положение не стало еще хуже. Срочно нужен новый тренер, который приведет в порядок команду и приведет ее как минимум в первую тройку Российской Премьер-лиги, пока европейские футбольные турниры нам недоступны.

Inside RPL разместил на своем Телеграм-канале весьма любопытную новость. В случае увольнения действующего тренера московского «Спартака» серба Деяна Станковича, одним из возможных вариантов замены может стать Сандро Шварц, который работал с московским «Динамо» в период с 2020 по 2022 год. Сейчас этот немецкий специалист тренирует футболистов известного американского клуба «Нью-Йорк Ред Буллз», который выступает в «Высшей лиги футбола» США и Канады. Тренерскую карьеру Сандро Шварц начал шестнадцать лет назад, возглавив немецкий клуб «Веен» в 2009 году.

Руководство «Спартака» привлекает в Шварце наличие опыта в России, стиль атакующей игры, который использует немецкий тренер и его желание работать над подготовкой молодых футболистов.

В любом случае, мы скоро увидим результаты работы нового тренера. Хорошо, если замена поможет. А вот если не поможет, то тут уже будут вопросы к самим футболистам «Спартака».