Инсайдер назвал имя тренера, который может сменить Станковича в «Спартаке»
Источник фото: globallookpress.com
«Спартак» завалил второй круг РПЛ, опять начались разговоры и смене главного тренера
На сегодняшний день положение «Спартака» в турнирной таблице Российской Премьер-лиги не особо хорошее. Из-за серии проигрышей московский клуб оказался уже на пятом месте. И учитывая минимальную разницу с шестым местом, то есть все шансы упасть еще ниже.
Понятное дело, что такое положение вещей никак не устраивает и нужно что-то предпринимать, и сделать как можно быстрее, пока положение не стало еще хуже. Срочно нужен новый тренер, который приведет в порядок команду и приведет ее как минимум в первую тройку Российской Премьер-лиги, пока европейские футбольные турниры нам недоступны.
Inside RPL
Руководство «Спартака» привлекает в Шварце наличие опыта в России, стиль атакующей игры, который использует немецкий тренер и его желание работать над подготовкой молодых футболистов.
В любом случае, мы скоро увидим результаты работы нового тренера. Хорошо, если замена поможет. А вот если не поможет, то тут уже будут вопросы к самим футболистам «Спартака».