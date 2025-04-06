Овечкин забросил 895 шайбу и побил рекорд Гретцки, который держался 35 лет

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Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. Сегодня в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин забил свою 895 шайбу и побил вечный рекорд канадца, который продержался 35 лет.

Заброшенная шайба стала 42-й в этом сезоне. Теперь именно Овечкин является бомбардиром №1 в НХЛ.

Два дня назад в матче с «Чикаго Блэкхокс» Александр оформил дубль и повторил рекорд Гретцки. И вот сегодня он вышел на чистое первое место.

Свою карьеру в НХЛ Александр Овечкин начал в 2004 году. Его, еще тогда игрока московского «Динамо», его первым номером на драфте выбрал «Вашингтон Кэпиталс». В своем первом сезоне россиянин забросил 52 шайбы. С тех пор девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу чемпионата. В 2018 году он выиграл с «Вашингтон Кэпиталс» Кубок Стэнли.

Между тем карьера Александра еще продолжается, и мы уверены, что это не последнее его достижение как игрока!