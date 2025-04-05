«Меня все еще трясет»: Овечкин сделал дубль и повторил рекорд Уейна Гретцки

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Российский спортсмен смог догнать легенду НХЛ Уейна Гретцки. До абсолютного рекорда нужна всего одна шайба.

Событие, которого с нетерпением дали поклонники хоккея во всем мире случилось! Александр Овечкин сравнялся по забитым шайбам с великим Уэйном Гретцки.

Это произошло в матче НХЛ между “Вашингтон Кэпиталз” и “Чикаго блэкхокс”. Россиянин, выступающий за американскую команду оформил дубль и сравнялся с Уэйном Гретцки по забитым шайбам. Теперь на счету обоих хоккеистов по 894 шайбы. Следующая шайба сделает Овечкина единоличным лидером по заброшенным шайбам в НХЛ на все времена.

Кстати “Вашингтон” этот матч выиграл со счетом 5:3.

Свою первую шайбу Овечкин забросил уже на четвертой минуте матча. Он удачно открылся на пятачке, получил пас из-за ворот от партнера по команде Дилана Строума и бросил точно по воротам. Вратарь “Чикаго” Спенсер Найт был бессилен что-то сделать.

Эта шайба у овечкина стала 40-й в нынешнем сезоне. Россиянин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который после 35 лет смог выдать три сезона с 40+ голами.

Свою вторую шайбу в этом матче, и 894 в карьере Овечкин забросил в начале третьего периода, когда его команда оказалась в большинстве. Его поздравлять на лед выкатилась вся команда!

«Это здорово для хоккея, для всего »Вашингтона«, для всех наших фанатов. Для меня честь быть в этой компании. Это здорово. Меня все еще немного трясет, до сих пор не могу поверить это. Здорово, что рядом со мной моя мать, жена, дети, тесть. Многие болельщики приехали из других городов. Это история. К этому приковано большое внимание, это хорошо для фанатов, для СМИ. Я наслаждаюсь этим. Везде в России все говорят только про хоккей, это здорово», — сказал Овечкин в ходе пресс-конференции после матча.

Овечкин мог сделать и хет-трик, когда вышел один на один с вратарем, но в этот раз ему переиграть соперника не удалось. Так что абсолютного рекорда придется немного подождать, но ни у кого не вызывает сомнений, что это событие обязательно произойдет…