Британец Коу пролетел мимо трона, новым главой МОК стала женщина. У России неплохие шансы участвовать в Олимпийских играх

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Выборы нового главы МОК прошли крайне благоприятно для России

Сегодня в мировом спорте произошло знаменательное событие. Международный олимпийский комитет выбрал нового главу. Результаты оказались неожиданными, и для России это не самый плохой вариант.

Для окончательного решения понадобился всего один тур. В числе претендентов было семь кандидатов, это вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, принц Иордании Фейсал ибн Хуссейн, а также главы международных федераций: британец Себастьян Коу (World Athletics), японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG), француз Давид Лапартьян (велоспорт, UCI), швед Юхан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS), и олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве.

Самым неудобным кандидатом на пост МОК был Себастьян Коу, возглавляющий Международную легкоатлетическую федерацию. Он занимал самую жесткую позицию в отношении российских спортсменов и был категорически против любого участия наших атлетов в любых соревнованиях. Но по итогам голосования его кандидатура оказалась в самом конце списка.

А победительницей стала Кирсти Ковентри, которая теперь ближайшие четыре года будет возглавлять МОК.

«Я сделаю так, чтобы вы были очень горды решением, которое приняли», — сказала Ковентри и поблагодарила других кандидатов на пост.

Почему для России это не самый плохой вариант? Ковентри никогда не занимала самую жесткую позицию, и выступала за допуск российских спортсменов к международным соревнованиям и Олимпийским играм в нейтральном статусе. Также она выступает за гендерное равенство, и обещает жестко бороться с допингом.

Именно Ковентри в феврале 2023 года во время обсуждения участия россиян в Олимпиаде в Париже, выступила за то, чтобы допустить наших спортсменов до участия в играх.

«В конце концов, наши олимпийские ценности должны быть открытыми, а мы должны приветствовать всех. Поэтому я согласна, что это первый шаг, давайте посмотрим, что из этого выйдет».

Поэтому можно осторожно надеяться на то, что наконец-то изоляция российского спорта прекратится, и Россия вернется во все крупные международные соревнования. Может это будет под нейтральным статусом, но ненадолго. Все равно мы вернем и наш флаг, и наш гимн!