Политика

Путин и Трамп придумали как помирить простых россиян и американцев

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
КХЛ хоккей

Источник фото: globallookpress.com

Любители хоккея могут стать свидетелями новой суперсерии между российскими хоккеистами и сборной НХЛ

Основная тема последних дней, это переговоры телефонный разговор Путина и Трампа, темой которого было не только урегулирование украинского конфликта, но и нормализация двусторонних отношений между Россией и США. Ни для кого не секрет, что в течение последних трех лет отношения рядовых жителей наших стран обрабатывалась пропагандой исключительно в негативном плане. Поэтому нужен какой-то объединяющий проект, наподобие телемостов, которые проходили между СССР и США. И кажется Путин и Трамп придумали как замирить россиян и американцев.

Два лидера опять решили взять за основу опыт еще советского времени, и устроить суперсерию между сборными по КХЛ и НХЛ. Об этом стало известно как раз по итогам прошедшего телефонного разговора. 

«Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», – говорится в официальном пресс-релизе Кремля.

Подробности данной идеи пока неизвестны. Но очевидно, что оба политика любят хоккей. Про пристрастие к этой игре Путина россияне прекрасно знают, он регулярно ставит снайперские рекорды в Ночной Хоккейной лиге, и появление КХЛ, это его личная инициатива. Трамп недавно вовсю расхваливал российских хоккеистов, играющих в НХЛ, в частности Александра Овечкина и Сергея Бобровского.

Но с большой долей вероятности, новой суперсерии быть, и возможно это станет точкой для возврата наших хоккеистов на международную арену. Ну а пока боссам обеих лиг предстоит непростой путь согласования всех деталей.

Как вам такая идея друзья? Будете смотреть эту суперсерию, если она состоится?

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