Спартак выгрызает победу у Зенита, Краснодар уходит в отрыв. Россию могут вернуть в еврокубки. Итоги 21 тура РПЛ

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В РПЛ выдался пожалуй самый яркий тур, и впереди нас ждет еще много захватывающих матчей

Вчера матчем “Спартак” - “Зенит” закончился 21-й тур чемпионата России по футболу. Это был матч принципиальных соперников. Москвичи после длительного перерыва смогли наконец-то победить команду с берегов Невы, в результате в чемпионате появился единоличный лидер.

“Спартак” благодаря двум голам Кристофера Мартинса смог вырвать победу. Причем оба мяча были забиты в конце обоих таймов. Таким образом обе команды набрали по 43 очка, и делят 2 и 3 место в турнирной таблице.

А на 1 место вышел Краснодар, который в Ростове смог одолеть хозяев поля с минимальным счетом 1-0, и теперь его отрыв от преследователей составляет 3 очка.

Пожалуй главной неожиданностью тура стала победа “Локомотива” на московским “Динамо”, благодаря чему команда вплотную подошла к тройке лидеров. У железнодорожников на счету 40 очков. За ними вплотную идут динамовцы и ЦСКА, у которых 39 и 38 очков соответственно.

Данный расклад говорит только о том, что в этом году нас ожидает увлекательный финиш чемпионата, и пока победителя назвать сложно, поскольку на титул претендует как минимум 6 команд. Впереди еще много туров, и наверняка фавориты будут терять очки.

Замыкают турнирную таблицу воронежский “Факел” и “Оренбург”, у которых 14 и 11 очков. Можно предположить, эти команды вряд ли смогут выкарабкаться со дна турнирной таблицы, и в следующем сезоне им предстоит играть классом ниже.

В свете последних событий, и возможного возвращения российских клубов в Европейские клубные турниры, нас ждет потрясающая концовка чемпионата. Отличный подарок для российских болельщиков.