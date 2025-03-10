Дзюба стал футбольным рекордсменом
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Артем забил больше всех голов в российских чемпионатах
Согласитесь, что отечественный футбол не часто радует какими-то новыми рекордами. Нет громких побед на престижных чемпионатах, их давно не было даже тогда, когда еще по политическим причинам, российские сборные не убрали с престижных еврокубков. Так что каждая новость, в которой в заголовке красуются слова «футбол» и «рекорд» от отечественного футбола, сразу привлекают внимание российских болельщиков.
Итак, новым рекордсменом стал Артем Дзюба, сейчас играющий за клуб «Акрон» из Тольятти. Дзюба
Забитый Дзюбой гол также сделал футболиста лучшим бомбардиром за всю истории Чемпионата России.
Интересная статистика – данный футболист за свою карьеру забил больше всего голов, играя в составе «Зенита» - 108 мячей, в составе «Спартака» достижения гораздо более скромные – 30 голов. Ну, а сборную России Дзюба забил 30 голов.
Сейчас спортсмену тридцать шесть лет, и у него есть все возможности, значительно улучшить свой рекорд – лишь бы не было никаких травм…
С достижением Артема поздравил известный советский и российский футболист Александр Мостовой. «Все рекорды бьются!» - добавил в интервью «Чемпионату» Мостовой. Ну, а мы в свою очередь тоже присоединимся к поздравлениям и пожелаем Артему Дзюбе, чтобы его рекорд был актуальным как можно дольше!