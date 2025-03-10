Дзюба стал футбольным рекордсменом

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Артем забил больше всех голов в российских чемпионатах

Согласитесь, что отечественный футбол не часто радует какими-то новыми рекордами. Нет громких побед на престижных чемпионатах, их давно не было даже тогда, когда еще по политическим причинам, российские сборные не убрали с престижных еврокубков. Так что каждая новость, в которой в заголовке красуются слова «футбол» и «рекорд» от отечественного футбола, сразу привлекают внимание российских болельщиков.

Итак, новым рекордсменом стал Артем Дзюба, сейчас играющий за клуб «Акрон» из Тольятти. Дзюба забил в матче против «Крыльев Советов» свой 234 год, таким образом обойдя прошлое достижение, которое принадлежало Александру Кержакову – об это проинформировало РИА «Новости». Рекордный гол был забит на 9 минуте матча 20-го тура Российской Премьер Лиги.

Забитый Дзюбой гол также сделал футболиста лучшим бомбардиром за всю истории Чемпионата России.

Интересная статистика – данный футболист за свою карьеру забил больше всего голов, играя в составе «Зенита» - 108 мячей, в составе «Спартака» достижения гораздо более скромные – 30 голов. Ну, а сборную России Дзюба забил 30 голов.

Сейчас спортсмену тридцать шесть лет, и у него есть все возможности, значительно улучшить свой рекорд – лишь бы не было никаких травм…

С достижением Артема поздравил известный советский и российский футболист Александр Мостовой. «Все рекорды бьются!» - добавил в интервью «Чемпионату» Мостовой. Ну, а мы в свою очередь тоже присоединимся к поздравлениям и пожелаем Артему Дзюбе, чтобы его рекорд был актуальным как можно дольше!