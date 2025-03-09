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В лучшей хоккейной лиге мира НХЛ наступили критические времена, во всем виновата политика

Итак, новоизбранный президент Дональд Трамп попадает в новости всего мира, без преувеличения ежедневно. Даже, спокойно-нейтральная Канада попала под «санкционные проценты» неутомимого Донни. Канадское правительство огрызается как может – даже стало интересно чем дело завершиться. В ход идут и ответные проценты на ввоз американских товаров, и отмена пунктов американской культуры, еще недавно популярной на территории страны с кленовым листом на флаге. Ну, и вот в немилость попал всемирно известный канадский хоккеист Уэйн Гретцки. За что же канадцы разлюбили своего национального героя спорта?

А причина вполне простая – спортсмен ведет себя непатриотично, по отношению к своей родной стране. А такое терпеть нельзя ни под каким видом. Да, еще и дуржеские отношения Уэйна с Дональдом Трампом. Дошло до того, что жители Канады решили переименовать свою трассу, названную в честь Гретцки.

Но, как известно свято место пусто не бывает, а на место нового хоккейного любимца канадских болельщиков, уже есть достойный кандидат. И это наш спортсмен – Александр Овечкин.

Напомним, что Александру осталось забить десять шайб за сезон, чтобы побить рекорд Гретцки и стать лучшим снайпером НХЛ. И если не будет травм, то такая задача вполне по силу нашему соотечественнику.

Есть конечно те канадцы, которые подавали петицию, чтобы запретить въезд Овечкина в Канаду, но намного большее количество жителей болеет за нашего хоккеиста и желают ему побить рекорд Гретцки. Об этом рассказал зрителям в эфире телеканала «Матч» Олег Степанов – чрезвычайный и полномочный посол РФ в Канаде.

Так что ожидаем переименование трассы Уэйна Гретцки в честь более любимого канадцами хоккеиста. И почему бы одним из кандидатов не носить имя Александра Овечкина? Подумайте канадцы!