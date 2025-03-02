В России возобновился чемпионат РПЛ. Лидеры «Зенит» и «Краснодар» теряют очки

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Состоялись первые матчи весенней стадии РПЛ, которые только добавили интригу в национальное первенство

Любители отечественного футбола прильнули к телевизионным экранам - сегодня стартовал второй круг чемпионата России по футболу. Давайте узнаем, какие матчи уже сыграны, и какие есть варианты дальнейшего развития отечественных футбольных баталий для нынешних лидеров таблицы.

Первый вопрос, который волнует болельщиков «Зенита» (и конечно же Михаила Боярский) – сможет ли этот клуб из Санкт-Петербурга стать лучшим в Чемпионате России, в 2025 году, в дату своего столетия? Шансы есть – из 19 игр, команда победила 12 раз, вничью сыграла 4, а проиграла 3 матча. Ну и в данный момент находиться на 1 месте таблицы с разницей в 1 балл от второго места.

На втором месте «Краснодар» сыгравший на один матч меньше – клуб одержал 11 побед, 6 раз сыграл вничью и только один раз проиграл.

Третье место занимает «Спартак» (Москва), который сыграет ближайший матч со своими тезками из Оренбурга. У красно-белых 37 набранных в 18 играх очков. 11 побед, 4 ничьи и 3 проигрыша. Так что «Спартак» является одним из основных претендентов на звание лучшей команды чемпионата России сезона 2024-2025 года.

В первом туре весенней стадии РПЛ лидеры синхронно потеряли очки. Если «Зенит» встречался с на своем стадионе с ЦСКА, и игра закончилась ожидаемой ничьей со счетом 0-0, то «Краснодар» принимал на своем поле аутсайдера «Крылья Советов» из Самары, и уже на первой минуте пропустил гол. В начале второго тайма быки отыгрались, но на большее их не хватило. В результате лидеры синхронно потеряли очки, и сегодня в случае победы, московский «Спартак» может выйти на первое место

Особый интерес вызывают нынешние футбольные матчи на фоне настойчивых слухов о возможных снятиях санкций для российского спорта и возвращения наших команд в футбольные европейские кубки – Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Интересно смогли ли набрать российские клубы силы и опыта для достойного выступления на этих престижных турнирах?