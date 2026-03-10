Новости

Мессия на комете? Почему экс-глава кафедры Гарварда уверен, что к нам летит не просто лед

Опубликовано
Юлия Галунова
корреспондент
наука

Источник фото: CNSA/XinHua

Астрономические новости интересны не только тем, что они раскрывают красоту и тайны этого мира.


Некоторые несут важный посыл. Журналисты поговорили с известным израильским астрофизиком Ави Лебом, а я почитала о нем и пришла к невероятным выводам. Но обо всем по порядку.

Мы уже давно пишем про прекрасную космическую странницу - комету 3I/ATLAS. Она вошла в нашу Солнечную систему. По мнению ученого, она может иметь инопланетное происхождение, буквально быть искусственной. По словам Лева, в Галактике миллиарды планет аналогичных нашей Земле. Какие-то гораздо старше нашей системы. Ну по логике, не может же такого быть, что они пусты, как Атакама?

«Сейчас
Сейчас комета возле Юпитера. Вот так ее можно видеть из Вологодской области 

Астрономы впервые заприметили 3I/ATLAS летом внутри орбиты одного из газовых гигантов. Параметры орбиты и размер ядра (20 км) указывают на то, что это третий обнаруженный межзвездный объект в нашей системе. Ученые умы выстроили гипотезу, что комета оказалась выброшена из родной планетной системы под действием гравитации.

И все бы ничего, но часть ученых обратила внимание на изменения в яркости объекта. Конспирологи изрядно оживились, а в этом году Ави Леб сообщил об обнаружении новой аномалии в облаке, окружающем 3I/ATLAS. Он открыто допускает, что мы можем иметь дело с продуктом внеземного разума.

 

16 марта комета появится возле Юпитера. Она будет покидать нашу систему.

Стоит ли серьезно относиться к Ави Лебу? Да, это реальный астрофизик, академик. Он долгое время был завкафедрой в Гарвардском университете. Действительно авторитетный ученый. Однако, сейчас его репутация стала не очень хорошей. Он усердно ищет инопланетные технологии (например, в астероиде Оумуамуа). Коллеги его критикуют, и даже перестают общаться, высмеивают и просят СМИ перестать докладывать ему об обнаружении новых объектов.

А теперь «вишенка на торте». В 2024 году Леб выступил с речью, в которой высказал мнение, что мессией будет инопланетянин, прибывший из космоса. Своим видением он делился на закрытом ужине, а также прямо говорил об этом изданию Jewish Journal of Greater Boston. Не так давно Лёб даже предположил, что такая фигура может повести человечество в «космический исход» за пределы Земли. Наверное Илону Маску, мечтающему о космической экспансии, стоит напрячься после этих слов.

А что если мессия как раз на этой ракете и летит? Эксперт заявил, что с вероятностью в 60% комета 3I/ATLAS является вовсе не кометой, а конструкцией, созданной инопланетным разумом.

Рассуждая именно об этом объекте и возможном контакте, ученый отметил: когда инопланетяне прибудут, «старые религии могут умереть, а новые — родиться».

Ученые выследили, откуда пришла комета, которая грозит Земле бурей

В интересные времена живем...

