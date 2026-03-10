Мессия на комете? Почему экс-глава кафедры Гарварда уверен, что к нам летит не просто лед

Источник фото: CNSA/XinHua

Астрономические новости интересны не только тем, что они раскрывают красоту и тайны этого мира.

Некоторые несут важный посыл. Журналисты поговорили с известным израильским астрофизиком Ави Лебом, а я почитала о нем и пришла к невероятным выводам. Но обо всем по порядку.

Мы уже давно пишем про прекрасную космическую странницу - комету 3I/ATLAS. Она вошла в нашу Солнечную систему. По мнению ученого, она может иметь инопланетное происхождение, буквально быть искусственной. По словам Лева, в Галактике миллиарды планет аналогичных нашей Земле. Какие-то гораздо старше нашей системы. Ну по логике, не может же такого быть, что они пусты, как Атакама?

Астрономы впервые заприметили 3I/ATLAS летом внутри орбиты одного из газовых гигантов. Параметры орбиты и размер ядра (20 км) указывают на то, что это третий обнаруженный межзвездный объект в нашей системе. Ученые умы выстроили гипотезу, что комета оказалась выброшена из родной планетной системы под действием гравитации.

И все бы ничего, но часть ученых обратила внимание на изменения в яркости объекта. Конспирологи изрядно оживились, а в этом году Ави Леб сообщил об обнаружении новой аномалии в облаке, окружающем 3I/ATLAS. Он открыто допускает, что мы можем иметь дело с продуктом внеземного разума.

16 марта комета появится возле Юпитера. Она будет покидать нашу систему.

Стоит ли серьезно относиться к Ави Лебу? Да, это реальный астрофизик, академик. Он долгое время был завкафедрой в Гарвардском университете. Действительно авторитетный ученый. Однако, сейчас его репутация стала не очень хорошей. Он усердно ищет инопланетные технологии (например, в астероиде Оумуамуа). Коллеги его критикуют, и даже перестают общаться, высмеивают и просят СМИ перестать докладывать ему об обнаружении новых объектов.

А теперь «вишенка на торте». В 2024 году Леб выступил с речью, в которой высказал мнение, что мессией будет инопланетянин, прибывший из космоса. Своим видением он делился на закрытом ужине, а также прямо говорил об этом изданию Jewish Journal of Greater Boston. Не так давно Лёб даже предположил, что такая фигура может повести человечество в «космический исход» за пределы Земли. Наверное Илону Маску, мечтающему о космической экспансии, стоит напрячься после этих слов.

А что если мессия как раз на этой ракете и летит? Эксперт заявил, что с вероятностью в 60% комета 3I/ATLAS является вовсе не кометой, а конструкцией, созданной инопланетным разумом.

Рассуждая именно об этом объекте и возможном контакте, ученый отметил: когда инопланетяне прибудут, «старые религии могут умереть, а новые — родиться».

В интересные времена живем...