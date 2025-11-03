Депутат Хамзаев предложил взять на вооружение опыт Мальдив по борьбе с курением
В Госдуме поддержали законодательные инициативы на Мальдивах, где молодежи запретили курить
В России продолжается борьба с курением. Курение уже запрещено в общественных местах, в общественном транспорте. Для курильщиков отведены специальные места. Но законодатели решили на этом не останавливаться, и запретить курение полностью.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев, в
«Я этот вопрос применительно к России поднимал уже давно. Считаю, что Мальдивы приняли абсолютно правильное и обдуманное решение, с учетом того, какой вред никотинсодержащая продукция наносит гражданам. Если мы знаем, что сигареты вызывают онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, зачем вообще разрешать их продавать. Очень хорошо, если всем, кто родился после 2007 года, никогда в жизни не продадут сигареты. Также хорошо, если к такой инициативе присоединятся другие страны, иначе эту заразу не победить», – заявил Хамзаев.
По мнению депутата, необходимо разработать все необходимые законы для внедрения этого запрета, в том числе жестко наказывать тех продавцов, которые не будут исполнять эти правила, вплоть до уголовной ответственности.
Наверное, данный закон имеет право на существование. Однако у нас в стране попытки запретить курить вейпы натыкается на серьезное противодействие, а что тогда будет с попыткой запретить курить табак?