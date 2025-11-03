Депутат Хамзаев предложил взять на вооружение опыт Мальдив по борьбе с курением

Источник фото: globallookpress.com фото Petrov Sergey

В Госдуме поддержали законодательные инициативы на Мальдивах, где молодежи запретили курить

В России продолжается борьба с курением. Курение уже запрещено в общественных местах, в общественном транспорте. Для курильщиков отведены специальные места. Но законодатели решили на этом не останавливаться, и запретить курение полностью.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев, в интервью изданию “Абзац”, предложил ввести в России запрет на курение для всех граждан, родившихся после 2007 года. Эта инициатива родилась не на пустом месте. Хамзаев решил взять пример с Мальдив, где подобный закон уже принят. Причем этот закон также будет действовать и для туристов. Таким образом власти этой страны намерены постепенно полностью покончить с этой вредной привычкой.

«Я этот вопрос применительно к России поднимал уже давно. Считаю, что Мальдивы приняли абсолютно правильное и обдуманное решение, с учетом того, какой вред никотинсодержащая продукция наносит гражданам. Если мы знаем, что сигареты вызывают онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, зачем вообще разрешать их продавать. Очень хорошо, если всем, кто родился после 2007 года, никогда в жизни не продадут сигареты. Также хорошо, если к такой инициативе присоединятся другие страны, иначе эту заразу не победить», – заявил Хамзаев.

По мнению депутата, необходимо разработать все необходимые законы для внедрения этого запрета, в том числе жестко наказывать тех продавцов, которые не будут исполнять эти правила, вплоть до уголовной ответственности.

Наверное, данный закон имеет право на существование. Однако у нас в стране попытки запретить курить вейпы натыкается на серьезное противодействие, а что тогда будет с попыткой запретить курить табак?