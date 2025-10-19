Семья из Вологодской области стала победителем 5-го Всероссийского конкурса «Семья года»

Источник фото: телеграм канал губернатора Вологодской области фото t.me/filimonov_official

В номинации «Семья – хранитель традиций» победителями стали участники из Вологодской области

В Москве подвели итоги пятого ежегодного Всероссийского конкурса “Семья года”. В этом году в конкурсе приняли участие более 11 тыс. семей со всей России. Победителей определяли в шести номинациях. И нам особенно приятно сообщить, что одним из победителей стала семья из Вологодской области.

Семья Савинских из Тотьмы, воспитывающая троих детей, стали лучшими в номинации «Семья – хранитель традиций».

Супруги Ирина и Роман Савинские имеют интересное хобби. Они сохраняют и передают традиции плетения из лозы, а их дети Кристина и Никита, являются активными участниками различных творческих мероприятий и профессиональных конкурсов. Старшее поколение вносит свой вклад тем, что помогает в заготовке материалов для ремесла.

«Поздравляем семью Савинских с победой в конкурсе! Желаем благополучия, здоровья и дальнейшего вдохновения для сохранения и развития народных промыслов Вологодчины!» — поздравил губернатор Георгий Филимонов.

Мы также присоединяемся к поздравлениям, и желаем семье Савинский здоровья и благополучия, и новых творческих успехов!