Как Газпром стал главным бенефициаром сильного укрепления рубля

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Российчский газовый гигант постепенно выходит из кризиса, также ему на пользу идет укрепление рубля

Вот уже несколько десятилетий в российской экономике бытует такая “мантра”, что слабый рубль главным образом выгоден российским экспорте ам, в основном нефтяным и газовым компаниям. Чем дороже стоит валюта, тем больше их рублевая выручка. Однако в каждом правиле есть свои исключения. Например, как ни странно, газовый холдинг Газпром стал главным бенефициаром укрепления рубля.

Как пишет издание ProFinance , в этом году, несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, Газпром после нескольких неудачных лет, наконец-то показал прибыль, которая по итогам 1 квартала выросла примерно на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 660,4 млрд руб. При этом и курс рубля за первый квартал 2025 года показал феноменальные результаты, укрепившись против всех валют более чем на 20%.

И это положительно сказалось на балансе нашего “национального достояния”. Дело в том, что Газпром имеет очень высокую долговую нагрузку именно в валюте. Еще до санкционных ограничений компания активно занимала средства на зарубежных рынках именно в валюте. Так вот укрепление рубля привело к переоценке этого самого валютного долга. То есть чем дешевле доллары и евро, тем больше Газпром сможет купить валюты и погасить свои долги. А если допустить вероятность того, что доллар будет стоить 60 копеек, то долги Газпрома превратятся в копейки. Невероятно, но факт.

Однако в любой ситуации есть свою нюанс. Вряд ли Газпром прямо сейчас начнет гасить свои долги, поскольку для этого нужно много рублей. Пока компания только выходит из кризиса, и лишний кэш ему не помешает. Также из-за западных санкций затруднены международные платежи, да и в условиях когда на Западе арестованы российские активы, выплачивать долги просто глупо.

Но в любом случае укрепление рубля ломает все устоявшиеся стереотипы о российской экономике за последние несколько десятилетий…