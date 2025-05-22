Не ранее 2046 года. Голикова дала неутешительный прогноз по демографии России

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Татьяна Голикова назвала главные причины спада рождаемости в стране, и предположила когда ситуация выйдет в положительную область

Несмотря на все титанические усилия властей по преодолению демографического кризиса, проблема по-прежнему стоит остро. Даже увеличение размера материнского капитала не спасают ситуацию. Не хотят россияне больше рожать новых людей. Мало того, в ближайшие годы ситуация только усугубится.

По мнению Татьяны Голиковой, которая курирует социальную сферу в российском правительстве, основной проблемой низкой рождаемости стал тот факт, что большинство российских женщин в первую очередь уделяют внимание своей профессиональной карьере, откладывая рождение ребенка на потом. Об этом она рассказала в интервью изданию “Эксперт” . Однако родив одного ребенка, на этом останавливаются.

Также серьезной проблемой для повышения рождаемости в стране является сокращение женщин детородного возраста. Однако эта проблема носит общемировой характер, и Россия в этом плане не является исключением. Позитивные сдвиги в этом вопросе могут произойти только не ранее 2046 года, когда нынешние дети подрастут и станут взрослыми. Возможно именно они станут новым драйвером для роста населения России.

Наверное трудно не согласится с чиновником такого высокого ранга. Однако в очередной раз бросается в глаза тот факт, что в правительстве обходя стороной финансовую составляющую этого вопроса. Высокая инфляция в стране, недоступное жилье. Мошеннические действия с материнским капиталом, когда люди стремятся его обналичить всеми способами, все это никак не способствует деторождению.

У людей в первую очередь должна быть уверенность в завтрашнем дне, и достаточно средств, чтобы вырастить ребенка. А пока россиян становится меньше. Остается только ждать 2046 года…