Бездетным россиянам предложили отменить пенсии

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Россиянам предложили еще одну !эффективную" меру решения демографических проблем

В поисках решения демографической проблемы неожиданно в поле зрения попали бездетные россияне. До недавнего времени их пугали налогом на бездетность. Но пока до принятия конкретных мер дело не дошло. И тут последовало не менее ужасающее предложение.

В эфире «Соловьёв Live» журналист и публицист Сергей Мардан предложил весьма радикальный способ решения проблемы повышения рождаемости в России. Он предложил всех бездетных россиян лишить пенсии! Либо рожайте, либо умирайте с голоду.

По мнению Мардана человека в старости должны кормить его дети. С похожей идеей очень давно выступала первая жена президента Казахстана Сара Назарбаева.

Немного позже, поняв что сморозил глупость, Мардан извинился перед зрителями, и объяснил, что это была ирония.

Тем не менее его слова оказались незамеченными. Быстрее всего на это отреагировали в Госдуме. Данная инициатива вызвала возмущение у депутата Госдумы Светланы Бессараб. Она отметила, что говорить такие слова в эфире просто недопустимо.

Это просто недопустимое высказывание. Ни в коем случае страховая пенсия по старости не может быть отменена по каким-то заслугам или из-за их отсутствия. Вопрос только в трудовой деятельности, ее достаточности, — сказала Бессараб.

Что еще не учел господин Мардан? Детей много родить конечно же можно. Но они смогут накормить своего родителя в старости только в том случае, если будут здоровы, образованы, и тогда у них могут быть хорошие заработки. В свою очередь им в этом должны помочь их родители. Вот как-то финансовый вопрос для решения демографической проблемы многие эксперты забывают. Невероятно, но факт…