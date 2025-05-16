Домашняя еда против доставки. Сколько мы переплачиваем за свободное время

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Сравнительный анализ стоимости доставки еды и приготовления ее в домашних условиях показал, сколько денег россияне платят за дополнительный комфорт

Сервисы доставки еды последнее время стали очень популярны. Многие россияне практически перестали ходить по магазинам. Курьеры ездят наперегонки по улицам наших городов, чтобы вовремя доставить заказ. А вы думали, сколько денег вы переплачиваете за подобные услуги?

На сайте Рамблер появилось довольно интересное исследование, автор которого сравнил себестоимость еды, приготовленной в домашних условиях, и их аналогичную стоимость в популярных сервисах доставки еды. Результаты вышли очень забавные.

За основу были взяты семь блюд: рисовая каша с молоком, сырники творожные, блины без начинки, паста «Болоньезе», картофельное пюре с котлетой по-киевски, борщ и салат «Греческий».

Была выведена средняя цена каждого блюда в популярных сервисах доставки еды, а также составлена их себестоимость приготовления в домашних условиях по ценам, актуальным на данный момент. Все результаты сведены в таблицу.

Вывод очень прост, практически все блюда, за исключением борща, при самостоятельном приготовлении обходятся дешевле, и намного. Только борщ оказался дороже на 4%, поскольку его приготовление в больших количествах выходит экономичнее, за счет объема.

Сделав простые математические вычисления, мы получим, что за услуги доставки еды мы переплачиваем в 1,5 раза больше денег.

Как гласит поговорка, время это деньги. Кто не хочет готовить дома, и выбирает больше свободного времени, тот заказывает себе доставку еды. Ну а у кого денег впритык, тот должен готовить сам.

Еще один важный момент, что в приготовленная еда в домашних условиях более качественная, чем из заведений общепита. При этом доставка еды дает больше выбора, можно каждый день выбирать разные продукты, а небольшие порции не позволят вам слишком переесть.

Что же в итоге выбрать? Ответ на этот вопрос даст только ваш бюджет…