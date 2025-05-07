«Никто не выживет»: Министр обороны Пакистана сделал отчаянное заявление

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Пакистан заявил, что не ооставит удары Индии без ответа

Сегодня ночью ситуация в конфликте между Индией и Пакистаном обострилась до предела. Индийские вооруженные силы нанесли серию массированных ударов по объектам террористов на территории Пакистана. Это стало ответом на террористический акт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире. При это Пакистан заявил, что в результате ответных действий было сбито 5 индийских истребителей, также по индийской территории отработала артиллерия Пакистана. Но больше всего мировую общественность шокировало заявление Министра обороны Пакистана.

Хаваджа Асиф заявил, что если Индия нападет на Пакистан, то его страна уничтожит все другие страны.

«Если Индия нападет и существование Пакистана окажется под угрозой, никто не выживет. Мы не позволим ни одной другой стране жить на этой планете», — заявил он.

Как тут не вспомнить предсказание Владимира Жириновского, который задолго до этого прогнозировал конфликт между Индией и Пакистаном, и даже называл цифру возможных потерь до 200 млн. человек.

Хочется верить, что заявление Министра обороны Пакистана, это просто шаг отчаяния. Вряд ли у этой страны хватит ракет на весь мир.

Также стало известно, что с конфликтующими сторонами уже начал переговоры госсекретарь США Марко Рубио. Хочется верить, что разум восторжествует, и данный конфликт будет заморожен. Однако это еще одно доказательство, что мы живем в очень непростое время…