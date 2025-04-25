Ситуация между Пакистаном и Индией выходит из под контроля. Самый страшный прогноз Жириновского начинает сбываться?

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Обе стороны разрывают двухсторонние отношения. Ситуация сильно накаляется. Обе страны владеют ядерным оружием, что делает данный кофликт очень опасным

Пока весь мир следит за ситуацией вокруг украинского конфликта, и Ближним Востоком, обстановка стала накаляться совершенно в другом регионе. После теракта в Кашмире, Индия и Пакистан оказались на грани войны. Особую тревогу вызывает тот факт, что обе страны являются обладателями ядерного оружия.

Индийские власти уже сделали официальное заявление, что у них имеется информация, что именно Пакистан причастен к данному варварскому преступлению. По данным индийской разведки Пакистан не собирается останавливаться на достигнутом, и готовит переброску на территорию Индии большое количество хорошо обученных террористов, с целью дальнейшей дестабилизации обстановки.

В ответ на эти обвинения Министр обороны Пакистана также заявил, что у него есть информация об аналогичных действиях Индии.

На данный момент между странами прервано воздушное сообщение, полностью прекращены экономические связи и торговля. Индия заявила, что разрывает все соглашения, в частности разрывает договор 1960 г. о водах крупнейшей артерии региона и прекращает поставки в Пакистан питьевой воды, что рассматривается противоположной стороной как акт войны.

Но самое главное, Индия отменила все соглашение с Пакистаном о прекращении огня. Ситуация является зеркальным отражением ситуации, произошедшей в феврале 2019 года, когда произошел теракт в другом кашмирском городе – Пулваме. Тогда обе страны также оказались на грани войны.

Сейчас как никогда стал популярен прогноз Жириновского, который давно предсказывал подобный конфликт, с вероятностью перерастания в ядерную войну, в результате чего могут погибнуть до 200 млн. человек.

Однако по мнению доцента Института стран Азии и Африки МГУ Бориса Волхонского вряд ли ситуация дойдет до крупномасштабного столкновения. Возможны отдельные акции возмездия, а сдерживающим фактором для обеих стран как раз и будет наличие у обеих сторон ядерного оружия.

В любом случае ситуация крайне неприятная, и сегодня трудно прогнозировать ее дальнейшее развитие. Хочется верить, что здравый смысл возобладает.