Права сотрудников на удаленной работе, о которых они не знают

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Работодатель обязан обеспечить сотрдника на удаленке всем необходимым, но многие об этом даже и не догадываются

Удаленная работа давно и прочно вошла в нашу жизнь. Некоторые люди теперь даже не помышляют о работе в офисах, благо современные технологии позволяют работать из дома. Однако многие сотрудники, на удивление, не знают своих прав при удаленной работе, а там есть очень много интересных пунктов.

В интервью Общественной службе новостей доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов перечисли все права сотрудников на удаленке, и рассказал как их можно защитить.

Главный момент, что статус работника на удаленке ничем не отличается от статуса работника в офисе, и регулируется на основании главы 49.1 Трудового кодекса. При переводе сотрудника на удаленный вид работы, работодатель обязан оформить полноценный трудовой договор или оформить дополнительное соглашение.

Удаленные сотрудники имеют право самостоятельно устанавливать режим работы, что должно быть отражено в соглашении с работодателем.

«Сотрудники на удаленке имеют право на оплату больничного листа, декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком и ежегодный на общих основаниях. Работодатель обязан вносить страховые взносы во внебюджетные фонды», — отметил Вадим Виноградов.

Удаленная работа сопряжена с целым рядом неудобств. Не каждая квартира оборудована удобным кабинетом. Кто-то работает на кухне, у кого-то нет нормального офисного кресла. Теоретически всем необходимым инвентарем работника обязан обеспечить его работодатель, вплоть до рабочего компьютера. Также владелец компании должен компенсировать расходы на связь, телефон и Интернет. Поэтому эти вопросы лучше сразу отрегулировать “на берегу”, и все четко зафиксировать в трудовом договоре или дополнительном соглашении.

Вадим Виноградов рекомендует либо требовать от работодателя оборудование нормального рабочего места у вас дома, либо компенсацию за использования вашего личного оборудования, ноутбука и смартфона. Порядок отчетности о выполненной работе также должен быть зафиксирован трудовым договором, или дополнительным соглашением.