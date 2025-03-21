Торговая сеть «Пятерочка» проводит эксперимент по найму на работу граждан Индии

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Проблемы на рынке труда застваили Х5 принимать нестандартные решения

Как говорит один из шуточных законов современного бизнеса – «Лучший специалист, это специалист из другого города». Мол, нет подходящих качественных специалистов рядом – нужно для качественного выполнения работы искать мастера из соседнего населенного пункта. Если продолжить эту логическую цепочку, то чем дальше живет нужный специалист, тем более высокую квалификацию он имеет.

Как видно эта мысль пришла голову не только мне, но и компания X5 Group. Этой компании принадлежат такие известные российские торговые сети как «Перекресток» и «Пятерочка». И вот теперь в распределительном центре теперь будут работать специалисты из Индии. X5 Group решила пойти на экзотический для нас эксперимент и заранее подстраховаться от дефицита рабочей силы, который прогнозируют уже к 2030 году. А этот самый дефицит может оставить целых полмиллиона работников – об этом в интервью сообщила Екатерина Лобачева, президент компания X5 Group. В ближайших планах компании будет увеличение количества собственного персонала, чтобы не было зависимости от работников-мигрантов. На данный момент доля «своего персонала» составляет уже около 85%.

Хотя в последнее время миграционная политика в Российской Федерации заметно ужесточилась, возможность работы в нашей стране продолжает привлекать внимание иностранных специалистов, в том числе и из Азии. Так что было принято решение сотню работников из дружественной нам Индии, которые получат работу у нас. Приезжие специалисты получают такие замечательные бонусы как бессрочные контракты, питание и комнаты в общежитии.

Любопытно, а сколько «специалистов из дальнего зарубежья» будет работать в «Перекрестке» и «Пятерочке» через пять лет? Скоро узнаем – время сейчас летит очень быстро!