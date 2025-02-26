Какая роль России на рынке редкоземельных металлов?

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Тема редкоземельных металлов стала очень популярна. Мы попытаемся разобраться, может ли Россия обеспечить себя этим ресурсом

В свете известных событий сегодня очень много разговоров о редкоземельных металлах. Как мы знаем, Дональд Трамп требует от Украины передать залежи этих природных ископаемых собственность США. Недавно Владимир Путин предложил Америке вместе разрабатывать месторождения данных металлов. Но если мы все время делали акцент на добыче нефти и газа, то теперь возникает интересный вопрос, а насколько Россия обеспечена этими ресурсами?

По состоянию на 2024 доля России в мировых объемах добычи редкоземельных металлов (РЗМ) составляла скромные 0,6%. Между тем по данным Геологической службы США (USGS), доля России в структуре извлекаемых запасов составляет 4%.

На сегодняшний день мировым лидером по добыче редкоземельных металлов является Китай, доля которого достигает почти 70%, а доля извлекаемых запасов приблизительно равна 50%.

Если сравнивать аналогичные показатели в США, то они значительно скромнее, так доля этой страны в мировой добыче РЗМ составляет 12%, а в структуре извлекаемых запасов – 2%. В принципе можно понять такую напористость в этом вопросе Дональда Трампа. Для повышения конкурентоспособности Америке позарез нужны эти ресурсы.

По оценке USGS, на сегодняшний день извлекаемые запасы РЗМ в России составляют 3,8 млн. тонн оксида редкоземельных элементов, что почти вдвое больше, чем в США (1,9 млн тонн).

По объему извлекаемых запасов редкоземельных металлов Россия занимает пятое место в мире, тогда как по объему добычи – лишь восьмое. В принципе не так уж и много, но заработать на этом неплохие деньги можно. Но тут есть нюанс. Для развития отечественной отрасли электроники, нашей стране самой нужны эти металлы, а мы опять предлагаем их экспортировать за границу?